Коронавирус в Югре. Последние новости на 31 июля 2021 года: появились новые штаммы

В Югре появились новые штаммы коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 31 июля. Количество заболевших увеличилось на 202 и составило 65 140 человек.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 24 случая, 18-29 лет – 44 случая, 30-49 лет – 76 случаев, 50-64 лет – 30, старше 65 лет – 28. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 168 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 28 случаев завозных.

Санитарные врачи Нижневартовска продолжают расследование в очаге распространения коронавируса, который зарегистрирован в общежитии одного из городских предприятий. Контактные лица изолированы и находятся по месту проживания. По данным работодателя, осуществляется полное социальное обеспечение.

Все медицинские службы Нижневартовска, задействованные в оказании медпомощи больным COVID-19, работают в усиленном режиме. По информации Нижневартовской городской поликлиники, за неделю наблюдается рост по всем показателям и под наблюдением врачей ковид-центров находятся 1 144 пациента, это на 173 человека или 21, 5% больше, чем на прошлой неделе.

За последние сутки в России выявлено 23 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 485 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 242 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 157 771 летальный исход, выздоровели 5 588 848 человек.