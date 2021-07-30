Жители Ханты-Мансийска собирались купить автомобиль, но попались аферистам Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 12 случаев мошенничества. Аферисты опустошили кошельки югорчан на 5 миллионов рублей. Больше всего случаев мошенничества зафиксировано в Нижневартовске, Когалыме и Сургуте.

Жителю Сургута позвонили якобы сотрудники банка и сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит. Мужчина оперативно стал выполнять рекомендации звонивших и перевёл на «безопасный» счёт 629 тысяч рублей, которые так и остались на картах мошенников.

Пенсионерка, проживающая в Урае, поверила мнимому банкиру и решила сохранить свои сбережения, но вместо этого потеряла 400 тысяч рублей. А в Ханты-Мансийске на уловку аферистов попались двое жителей города. Мужчина и женщина хотели купить автомобиль через интернет и попались в руки мошенников. Они внесли по 70 тысяч рублей в качестве предоплаты мнимому продавцу.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.