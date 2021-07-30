Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 июля 2021 года увеличилось на 202 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки зафиксировано 202 случая коронавируса в 20 муниципалитетах. Всего за весь период пандемии зафиксировано 65 140 случаев новой коронавирусной инфекции. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 24 случая, 18-29 лет – 44 случая, 30-49 лет – 76 случаев, 50-64 лет – 30, старше 65 лет – 28. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 168 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 28 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 163 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 229 человек, сняты с наблюдения – 246 597 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 677 человек, всего прошли обследование 1 953 386 жителей Югры.

За день случаи заражения коронавируса выявлены: в Сургуте – 53; Нижневартовске – 23; Ханты-Мансийске – 19; Урае – 13; Нефтеюганске – 12; Советском районе – 11; Нижневартовском районе – 9; Лангепасе – 8; Нягани – 8; Кондинском районе – 7; Нефтеюганском районе – 7; Октябрьском районе – 6; Сургутском районе – 6; Мегионе – 4; Югорске – 4; Березовском районе – 4; Пыть-Яхе – 3; Радужном – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Белоярском районе – 1.

В тяжелом состоянии находятся 148 пациентов, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 936 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 205 человек, за весь период пандемии вылечились полностью 61 438 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 23 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 242 066 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 5 588 848 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.