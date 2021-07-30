Житель Нефтеюганского района пытался натравить на полицейского бойцовскую собаку Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нефтеюганском районе возбуждено уголовное дело против 38-летнего жителя поселка Лемпино. Он подозревается в нападении на полицейского.

По информации следователей пьяный подозреваемый, находясь на территории промышленной зоны посёлка Лемпино Нефтеюганского района, решил подраться с полицейским из-за того, что злился на них, так как его часто привлекали к уголовной ответственности. В ответ на предложение проследовать для проведения следственных действий по уголовном делу, возбужденному из-за незаконной рубки леса, злоумышленник замахнулся на сотрудника полиции деревянным бруском, но не смог ударить, потому что брусок перехватил полицейский.

Но на этом югорчанин не останавливался и начал злить собаку бойцовской породы на привязи, давая команды о нападении на полицейского, и попытался отвязать её. Но под действием алкоголя он не смог этого сделать и его задержал полицейский.

По уголовному делу продолжается расследование.