Погода на 31 июля в Югре: плюс 22

В Югре плюс 22. Фото: Ольга Крыльцова

По ХМАО: Переменная облачность. В большинстве районов кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура ночью +5,+10 °С, днем +17,+22 °С.

По г. Ханты - Мансийску: Переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура ночью +7,+9 °С, днем +20,+22 °С.

В этот день почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парили веники из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: "Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато". По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.