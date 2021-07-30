В Сургуте реализуют проект по благоустройству исторического центра Фото: Администрация Сургута

В Сургуте заканчивают масштабный проект по благоустройству исторического центра.

Работы по благоустройству в районе университета выполнены на 70 процентов. Оборудованы четыре велопарковки и детский игровой городок «Замок». Установлено 25 скамеек, более полусотни урн. А вдоль водной линии набережной смонтировано металлическое ограждение протяженностью более 700 метров.

– Город должен получить качественный объект, согласованный с общественностью по визуальному исполнению и с точки зрения обеспечения безопасности, комфорта. Подчеркну, территория должна быть максимально безопасна для горожан и, в первую очередь, для детей, – прокоментировал Глава Сургута Андрей Филатов на совещании с представителями компании-застройщика и членами штаба.

«Ядро» центра Сургута приобретёт завершенный вид, на площадке для отдыха «Тетрис» уложат тротуарную плитку из австрийского камня, завершат устройство асфальтовых велодорожек, заменят изношенное покрытие на детских площадках и оформят доступную среду для маломобильных жителей.

После того как подрядчик выполнит работу по озеленению и установит систему видеонаблюдения контрольно-ревизионное управление Администрации Сургута завершит оценку эффективности расходования средств, качества строительных работ и использованных материалов.

Общая площадь территории около трёх гектаров, её приводят в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».