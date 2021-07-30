В Югре появятся новые IT-стойбища Фото: Администрация Нягани

Сотрудники Депинформтехнологий Югры вместе с представителями администрации Нефтеюганского района транспортировали оборудование для четырёх будущих IT-стойбищ.

Специалисты проведут монтаж мачты и установят оборудование связи. В итоге у 32 жителей отдалённых стойбищ появится доступ в интернет на скорости до 40 Мбит/с.

Всего же в этом году запланированы работы на 24 стойбищах Югры: будет установлено оборудование связи в 6 районах: Сургутском, Нижневартовском, Березовском, Нефтеюганском, Белоярском и Ханты-Мансийском. Ещё на стойбище Евгения Вахрушева в Кондинском районе спутниковое оборудование заменят на оборудование мобильной связи, что позволит увеличить скорость доступа в интернет.

Сотрудники Депинформтехнологий Югры успели не только доставить оборудование на место будущего IT-стойбища, но и попробовать дикоросы, побывать на раскопках самого старого городища в округе и, конечно, запечатлеть красоты региона.