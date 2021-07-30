Житель Урая сорвал замок гаража и украл сварочный аппарат Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 60 преступлений, по горячим следам раскрыто 41.

В Нижневартовске ранее судимая 33-летняя подозреваемая в квартире дома по улице Пионерской похитила сотовый телефон. Женщина задержана, а телефон изъят в комиссионном магазине.

Оперативники Белоярского района выяснили, что в марте прошлого года ранее судимый житель районного центра похитил у женщины 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, она находится под подпиской о невыезде.

В Югре продолжаются кражи велосипедов. Так, велосипед стоимостью 10 тысяч рублей похищен в Нягани от подъезда дома по улице Речной. А в Советском злоумышленник похитил двухколесное транспортное средство стоимостью 5 тысяч рублей из подъезда дома в микрорайоне Солнечный.

Ещё сотрудники уголовного розыска Урая выяснили, что ранее судимый местный житель сорвал навесной замок и залез в гараж и похитил: сварочный аппарат, коробку переключения передач и сварочную маску. Возбуждено уголовное дело.