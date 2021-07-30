В Нижневартовске регистрируются новые штаммы коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Все медицинские службы Нижневартовска, задействованные в оказании медпомощи больным COVID-19 работают в усиленном режиме. По информации Нижневартовской городской поликлиники за неделю наблюдается рост по всем показателям и под наблюдением врачей ковид-центров находятся 1 144 пациента, это на 173 человека или 21, 5% больше, чем на прошлой неделе.

Ещё медики приводят статистику заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 - таких 377 пациентов, на 102 человек. Пневмония диагностированы у 549 больных. В центре амбулаторной диагностики и лечения COVID-19 за неделю проведено 754 КТ – исследования. Вирусные пневмонии выявлены у 541 пациента. В прививочных пунктах Нижневартовской поликлиники в том числе и в выходные дни продолжается антиковидная вакцинация. В Нижневартовске привито уже 65 012 жителей, это 53% от плана вакцинации. К сожалению, в городе регистрируются новые штаммы коронавируса: британский и индийский. Это мутированные вирусы и проявляют они себя по-разному.