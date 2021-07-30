В Югре пенсионеров и людей с инвалидностью учат противостоять мошенникам Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийском отделении Всероссийского общества инвалидов разработали проект школы правовой грамотности, в которой учат основам борьбы с телефонными и интернет-мошенниками пенсионеров и людей с инвалидностью.

Тема занятий действительно актуальна и достойна внимания, так как по информации правоохранительных органов, в этом году из-за действий мошенников югорчане суммарно лишились около 330 миллионов рублей.

Занятия в "школе" проходят в форме лекций, на которых преподаватели разбирают конкретные примеры.

- Слушателям школы рассказывают, как понять, что звонок на телефон поступил именно от мошенника, на что обращать внимание, когда заходишь на сайт за покупками, как реагировать на псевдо-выигрыши крупных сумм и так далее - рассказал заместитель председателя регионального отделения ВОИ Алексей Николенко.

Авторы проекта планируют обучить информационной грамотности около тысячи человек. Учиться в их школе могут как жители Ханты-Мансийска, так и жители других городов – занятия ведутся онлайн и офлайн.