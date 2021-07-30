В Нижневартовске пенсионер спровоцировал ДТП: пострадали четыре человека Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы.

На регулируемом перекрёстке улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в Нижневартовске 72-летний водитель автомобиля «Шевроле», при повороте налево столкнулся с автомобилем «Дэу» под управлением 21-летнего юноши. В результате ДТП оба водителя, 72-летняя пассажирка «Шевроле» и 17-летняя пассажирка «Дэу» получили травмы.

Кроме того, на территории региона сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 7 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; повторное управление транспортным средством с признаками опьянения – 2; 39 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.