Пытаясь заработать на инвестициях, югорчанка потеряла больше полумиллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть по Советскому району обратилась 60-летняя местная жительница и рассказала, что в начале июля ей пришло сообщение с предложением об инвестициях и регистрацией на сайте неизвестной компании. Нажав на уведомление, пенсионерка увидела предложение заполнить анкету, что она и сделала, сообщают в ОМВД России по Советскому району.

Через какое-то время югорчанке позвонил мужчина и сообщил ей, что она зарегистрировалась на инвестиционном сайте, и предложил ей помощь в легком заработке. Он отправил несколько ссылок, перейдя по одной из них, женщина ввела реквизиты своей карты и перевела 9 тысяч рублей. Затем женщине предложили создать удаленный рабочий стол на ноутбуке и скачать программу «AnyDesk» для удобства дальнейшего сотрудничества. По инструкции потерпевшая передала мошенникам свой ID – адрес, что позволило дистанционно управлять её ноутбуком. В итоге северянка лишилась 576 тысяч рублей и "специалисты" перестали отвечать и звонить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".