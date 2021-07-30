Девушки-подростки из Ханты-Мансийска задержаны с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждены уголовные дела против 17-ти и 16-ти летних подростков. Они подозреваются по статье "покушение на незаконных сбыт наркотических средств в крупном размере".

Как сообщают в следственных органах, двое подростков – девушек из Ханты-Мансийска, решили подзаработать и купили через Интернет синтетический наркотик общей массой 15 грамм. И во время очередного размещения свёртков с наркотиком в тайниках на территории города злоумышленниц задержали полицейские и передали следователю. Во время обыска у девушек нашли по 18 свёртков, приготовленных для сбыта. А во время следствия в тайниках обнаружено ещё 5 свертков с наркотиками.

Несмотря на юный возраст подозреваемых, их поместили под домашний арест на период следствия. По уголовному делу продолжается расследование.

Напомним, мы сообщали, что полицейские Нижневартовска задержали мужчину с наркотиками.