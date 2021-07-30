Коронавирус в Югре. Последние новости на 30 июля 2021 года: умерли 7 человек за сутки Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 30 июля 2021 года. Число заболевших коронавирусом в Югре за минувшие сутки увеличилось на 199 человек. Больше всего случаев коронавируса за день выявлено в Сургуте - 53. За день на COVID-19 обследованы 4 075 жителей региона. Состояние 144 пациентов по-прежнему тяжелое. За сутки от коронавируса скончались 7 человек, а выписаны по выздоровлению 189 человек.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 19 случаев, 18-29 лет – 26 случаев, 30-49 лет – 80 случаев, 50-64 лет – 51, старше 65 лет – 23. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 175 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 18 случаев завозных.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 834 человека.

В Ханты-Мансийске от коронавируса привито больше 56% населения. В городе продолжают работу два стационарных прививочных пункта в поликлиниках и шесть мобильных бригад.

В Нефтеюганском районе возбудили уголовное дело из-за 40 поддельных ПЦР-тестов на COVID-19.

Сотрудники Роспотребнадзора Югры вместе с Управлением потребительского рынка Администрации города регулярно проверяют торговые точки и общепит окружной столицы. Особое внимание уделяют соблюдению масочного режима.