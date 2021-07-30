Погода в Югре на 30 июля 2021 года: дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 30 июля 2021 года: температура воздуха днём +15, +20 °С, ночью +4, +9 °С. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днём в отдельных районах порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +16, +18 °С. ночью +6, +8 °С. Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днём без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Погода в Югре 30 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву». В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня.