В Югре появится первый в округе военный учебный центр подготовки мотострелков Фото: Югорский государственный университет

Военный учебный центр по подготовке рядовых и сержантов для мотострелковых подразделений Минобороны РФ появится на базе Югорского государственного университета. Он будет первым в округе и начнёт принимать на учёбу курсантов с сентября 2022 года.

- При Югорском государственном университете будет создан военный учебный центр Минобороны РФ - первый в Югре и третий в Уральском федеральном округе (УрФО). Один ранее начал работу в Екатеринбурге, второй в Челябинске. ЮГУ уже согласовал с Минобороны дорожную карту. Планируется подготовка рядовых и сержантов для мотострелковых подразделений Минобороны, - рассказал ректор ЮГУ Роман Кучин.

В планах каждый год набирать 108 курсантов - один взвод командиров отделения и два взвода рядовых из студентов ЮГУ второго и третьего курсов. Учиться они будут два года с последующим выходом в запас. Сейчас в университете готовят всю необходимую инфраструктуру.

По словам ректора ЮГУ, в настоящее время идёт согласование кандидатур начальника учебного центра и его заместителя - это будут действующие офицеры Минобороны. Также принимают преподавателей по требуемым специальностям.