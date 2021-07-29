Двое мужчин напали и избили сторожа пункта приема металла в Нягани Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть Нягани обратился 41-летний сторож пункта приёма металла и рассказал, что двое ранее неизвестных ему людей избили его и требовали деньги. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что в ночное время, когда потерпевший находился на дежурстве, приехали двое мужчин и потребовали забрать автомобиль на металл, который они привезли, и выдать им деньги.

После того, как потерпевший объяснил, что в его компетенцию это не входит, один из мужчин начал избивать его, а второй порезал потерпевшего ножом. Злоумышленники требовали отдать им 20 тысяч рублей, потому что они остро нуждаются в деньгах.

Когда преступники поняли, что денег у мужчины нет, сбежали. Но по горячим следам подозреваемых удалось найти. Ими оказались ранее судимые жители города 28 и 27 лет, которых задержали.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.