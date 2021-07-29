В Ханты-Мансийске от коронавируса привито больше 56% населения Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

План вакцинации в Ханты-Мансийске выполнен на 56,4% от плановых показателей, об этом рассказал Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин накануне в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

- В городе работают два стационарных прививочных пункта в поликлиниках и шесть мобильных бригад, которые вакцинируют сотрудников предприятий и организаций, выезжают по месту жительства к пожилым гражданам и инвалидам. На сегодня полностью завершили вакцинацию 18 318 человек, - сказал руководитель муниципалитета.

Всего получено почти 28 тысяч доз вакцин от коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В ближайшие дни в городе будет доступна вакцина «Спутник Лайт».

Ещё в городе в четыре раза увеличилось количество проверок и контрольных мероприятий в магазинах, объектах общепита. Продолжается ежедневная дезинфекция мест общего пользования, утроена кратность обработки общественного транспорта. Проводится работа по оснащению автобусов обеззараживателями воздуха.