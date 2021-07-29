Жительница Нижневартовска дважды попалась на «первоклассных» аферистов Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 11 случаев мошенничества. Телефонные аферисты обогатились почти на 2 миллиона рублей. Больше всего случаев зарегистрировано в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Советском и Октябрьском районе.

Югорчане по-прежнему легко верят псевдо-банкирам, оформляют крупные займы и отдают все свои накопления аферистам. Жители стали попадаться на удочку мошенников по несколько раз, не делая выводов, вновь совершают покупки на непроверенных сайтах и лишаются своих денег.

Так, 53-летния жительница Нижневартовска дважды попалась на «первоклассных» мошенников. В первом случае ей позвонил якобы сотрудник банка и пообещал оформить кредит на выгодных условиях, для одобрения заявки потребовалось внести страховой взнос в размере 90 тысяч рублей, что наивная женщина и сделала. Во втором случае женщина, уверенная в достоверности интернет-сайта и неудачно купила авиабилеты, подарив мошенникам 13 тысяч рублей.

В Нягани женщина умудрилась, продавая собственный дом, внесла деньги на счёт злоумышленника. Ущерб составил 49 тысяч рублей.

По-прежнему югорчане ищут легких заработков и ведутся на заманчивые предложения о высоких и быстрых доходах. В результате оставляют себя без своих сбережений. Так, за сутки жители региона пополнили счета злоумышленников более чем на 600 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.