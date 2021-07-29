Полицейские Нижневартовска задержали мужчину с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 67 преступлений, по горячим следам раскрыто 46. Одно из преступлений в Когалыме 34-летний подозреваемый зашел через входную дверь в помещение ресторана и украл системный блок, один ящик энергетического напитка и деньги. Общая сумма ущерба, причиненного индивидуальному предпринимателю составила 42 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.

Полицейские Нижневартовска задержали мужчину, у которого нашли свёрток с порошкообразным веществом светлого цвета. Как оказалось, вещество является наркотиком массой 0,447 грамма. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Нягани полицейские нашли подозреваемую, которая поставила на учёт по месту жительства одного гражданина РФ, но предоставить ему жилье для проживания не собиралась. Против югорчанки возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в Югре раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Оперативники Мегиона выяснили, что преступник разбил стекло и помял заднюю дверь автомобиля. Злоумышленник причинил потерпевшему ущерб на 9 тысяч 960 рублей, против него возбуждено уголовное дело.

В Нягани полицейские установили 51-летнего подозреваемого в краже велосипеда стоимостью 11 тысяч рублей. Владелец оставил своё двухколесное транспортное средство без присмотра.