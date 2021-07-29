Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 июля 2021 года увеличилось на 199 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре продолжают регистрироваться новые случаи коронавируса. Только за минувшие сутки 199 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитета. За весь период пандемии зарегистрировано 64 938 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 165 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 зафиксирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 193 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 525 человек, сняты с наблюдения – 245 497 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 4 075 человек, всего прошли обследование 1 947 709 югорчан.

За день случаи заражения коронавируса выявлены: в Сургуте – 53; Нижневартовске – 31; Нефтеюганске – 20; Ханты-Мансийске – 20; Советском районе – 17; Сургутском районе – 10; Лангепасе – 6; Нягани – 5; Урае – 5; Березовском районе – 5; Мегионе – 4; Югорске – 4; Кондинском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Нижневартовском районе – 3; Пыть-Яхе – 2; Радужном – 2; Нефтеюганском районе – 2; Когалыме – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 144 пациентов тяжелое, 115 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 7 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 930 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 189 человек, за весь период пандемии вылечились 61 223 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 23 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 218 502 случая коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 5 568 363 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.