В Югре бывший инспектор ДПС ответит за получение взяток от водителей Фото: Татьяна Коркина

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ХМАО-Югре завершил расследование уголовного дела против бывшего инспектора ДПС. Он обвиняется в совершении 37-ми преступлений, а именно: получение мелкой взятки, получение взятки за незаконное бездействие и в значительном размере, злоупотребление полномочиями и служебный подлог.

Как сообщают в ведомстве, в октябре 2019 года, чтобы скрыть факты получения взяток обвиняемый взял у одного из родственников банковскую карту, оформил телефонный номер на вымышленное лицо, который зарегистрировал в мобильном приложении одного из банков.

Инспектор ДПС отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Нефтеюганскому району, с 31 октября 2019 по 17 февраля 2020 года при патрулировании территории Нефтеюганского района обвиняемый систематически получал банковские переводы - мелкие взятки от водителей автомобилей. Выявив нарушения правил дорожного движения он не составлял материалы об административном правонарушении, а за взятки в суммах от 500 до 10 тысяч рублей отпускал нарушителей.

Ещё выявлено 8 случаев получения бывшим инспектором взяток за беспрепятственный проезд по подведомственной ему территории грузовых авто лесозаготовителей, а также 2 случая получения взяток за сокрытие фактов хищения топлива водителями грузовых автомобилей из баков вверенных им транспортных средств.

За это время обвиняемый получил взятки на общую сумму 300 тысяч рублей. Против него возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Кроме признательных показаний следователями собраны доказательства его вины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.