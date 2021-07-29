В Ханты-Мансийске проверяют продуктовые магазины и точки общепита Фото: Городской информационный центр

Сотрудники Роспотребнадзора Югры вместе с Управлением потребительского рынка Администрации города регулярно проверяют торговые точки и общепит. Накануне они проверили 4 магазина в Занты-Мансийске: «Пятерочка» по ул. Рознина, 125; «Речник» на «Лукошко»; мясная лавка «Сибирские колбасы» и «Магнит» в Гостином дворе.

Участники рейда во время проверок объясняют работникам магазинов о необходимых мерах по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Во всех торговых точках должен соблюдаться масочный режим, как для персонала, так и для потребителя. Обязательна разметка, обозначающая социальную дистанцию в 1,5 метра и работникам нужно проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств. Все средства должны быть с маркировкой. Помимо этого, внутри магазинов должны находиться маски и перчатки для посетителей. И, конечно же, сотрудники должны быть на работе без повышенной температуры, в масках и перчатках, как и покупатели.

Рейды по объектам общепита в Ханты-Мансийске проводятся 2 раза в неделю – в среду и пятницу. Комиссия следит за выполнением требований, дают время на исправление ситуации, но уже повторное нарушение может грозить штрафом или даже приостановлением деятельности.