Авария в Нижневартовске унесла жизнь мужчины Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Страшное ДТП в Нижневартовске унесло жизнь мужчины. Авария произошла на 215 километре автодороги «Сургут - Нижневартовск», там столкнулись четыре автомобиля: «ГАЗ», «Nissan X-Trail», «Toyota RAV 4» и «Toyota Mark 2».

Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Как сообщают в пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре, водитель «ГАЗ» столкнулся с остановившимся впереди перед светофором автомобилем «Nissan X-Trail», который затем врезался в «Toyota RAV 4», а последняя авто въехала в «Toyota Mark 2».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Nissan X-Trail», 49-летний мужчина , от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, а 4 человека – получили травмы.

На месте происшествия работают полицейские, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

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