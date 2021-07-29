«Безграничная помощь»: В Нягани появилась социально-востребованная услуга Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нягани появилась социально-востребованная услуга – перевозка лежачих больных без медицинского сопровождения. Первым пассажиром специализированного автомобиля Центра социальных услуг «Душевные люди» стала пожилая жительница посёлка Горноречинск. Скорая помощь привезла женщину в травматологическое отделение Няганской окружной больницы, где пациентку прооперировали и после трехнедельного лечения она готова вернуться домой, но добраться до родного посёлка пенсионерке сложно – из Нягани до Приобья и дальше по реке до дома 235 километров. Больница не может заниматься перевозкой пациентов, но и оставить пациента лежать в стационаре нельзя. Помочь югорчанке быстрее встретиться с родными и близкими помогла новая услуга «Безграничная помощь» - это перевозка лежачих больных и инвалидов, прикованных к кровати, на специализированном автомобиле, которая абсолютно бесплатна для пациентов. - Я уверен, что услуга будет очень востребованной, и появление такого сервиса поможет решить проблему доставки пациентов, которые закончили стационарное лечение, но процесс выздоровления, которых еще не завершен, до места их проживания, - прокомментировал Александр Бадьин заместитель главного врача по медицинской части Няганской окружной больницы.

Няганская окружная больница обслуживает Октябрьский, Советский, Берёзовский районы, Югорск и Нягань с общей численностью населения более 195 тысяч человек.