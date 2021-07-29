В Югре предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на 17 миллионов рублей Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нижневартовском районе следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего предпринимателя, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По информации следственного комитета, с января 2014 по декабрь 2016 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по обслуживанию нефтепроводов, представлял в налоговую декларации, в которые вносил ложные сведения. Он включал в состав налоговых вычетов суммы, ранее учтенные и уже принятые к вычету. Обманом ему удалось уклонился от уплаты налогов на 17 миллионов рублей.

На момент возбуждения уголовного дела часть долга в размере 2 миллионов подозреваемый оплатил.

На сегодняшний день по уголовному делу продолжается расследование и принимаются меры по возмещению в бюджет оставшейся суммы неуплаченных налогов.

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