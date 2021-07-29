Коронавирус в Югре. Последние новости на 29 июля 2021 года: умерли 5 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 29 июля 2021 года. Число заболевших коронавирусом в Югре за минувшие сутки увеличилось на 191 человека. Больше всего случаев коронавируса за день выявлено в Сургуте – 65 человек. За день на COVID-19 обследованы 3 038 человек.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 21 случай, 18-29 лет – 32 случая, 30-49 лет – 77 случаев, 50-64 лет – 50, старше 65 лет – 11. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 165 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 22 случая завозных.

Состояние 142 пациентов остаётся тяжелым, за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, но есть и выздоровевшие: за сутки выписаны по выздоровлению 99 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За минувшие сутки выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны и зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 579 человек.

В Радужном проверяют соблюдение масочного режима, за отсутствие маски в общественном месте нарушителям грозит штраф.

Показатели заболеваемости в Югре по-прежнему высокие и из-за сложной эпидемиологической обстановкой медики возлагают большие надежды на прививочную кампанию. Всего по округу вакцинировались 61% населения, но и этого недостаточно, считают специалисты. А в Нефтеюганском районе 47,3% населения сделали прививки от коронавируса.

В Когалыме, рядом с городским рынком, заработал мобильный пункт вакцинации от COVID-19.