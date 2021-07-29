Погода в Югре на 29 июля 2021 года: дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 29 июля 2021 года: температура воздуха днём +13, +18 °С, на востоке до +23 °С, ночью +4, +9 °С, на востоке округа до +14 °С. Переменная облачность. Сильные дожди с грозами. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южных направлений 5 – 10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +14, +16 °С, ночью +6, +8 °С. Переменная облачность. Ночью без осадков, днём кратковременный дождь.

Погода в Югре 29 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала - это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. С этого дня на столе регулярно появлялись грибные блюда: любимая многими гречневая каша с грибами и луком, котлеты из белых грибов, грибная икра и, конечно, жаренная с грибами картошка.