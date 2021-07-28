В Югре состоится викторина об истории нефтегазового дела Фото: Юлия Кучеренко

В регионе состоится цифровая викторина об истории нефтегазового дела «Энергия развития Югры». Мероприятие организуют центр «Открытый регион» и АНО «Югорский свет».

Викторина «Энергия развития Югры» приурочена сразу к трём знаменательным историческим датам – 300-летию российского нефтяного дела, 210-летию использования газа в России и 90-летию со дня рождения одного из первооткрывателей сибирской нефти Фармана Салманова. При этом, 90-летний юбилей известного геолога отмечается сегодня – 28 июля.

Идея проведения такой викторины возникла во время международного молодёжного научно-практического форума «Нефтяная столица», состоявшегося в марте. Её предложил председатель общественного совета при департаменте недропользования и природных ресурсов Югры Станислав Кузьменков. По его словам, формат проведения просветительской народной викторины позволяет приумножить исторические знания югорчан о важных вехах промышленного освоения региона и становлении нефтегазового комплекса Югры и России.

Как сообщают организаторы, уже сформирована рабочая группа, которая готовит положение о викторине, а ведущие эксперты в области истории нефтегазового дела России и Югры занимаются разработкой информационно просветительских материалов и подготовкой вопросов.

По плану викторина «Энергия развития Югры» стартует в августе на портале «Открытый регион – Югра», а итоги будут подведены уже в сентябре. Принять участие в ней могут жители округа старше 18 лет, а победителей ждут ценные подарки.