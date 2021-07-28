В Сургуте завершили установку цветочных вазонов Фото: Администрация Сургута

В Сургуте завершили установку цветочных вазонов, купленных в рамках дополнительного финансирования программы по озеленению города. Всего их 14 и они созданы в форме дуги.

Цветы – ампельные петуньи – выращены в теплицах города местным подрядчиком и сегодня установили последний вазон, который украсил разделительную полосу на улице Билецкого. Дополнительные средства также пошли на восстановление газонов и закупку почти 50 элементов вертикального озеленения, которые будут радовать жителей города в следующем году.

– Решение о дополнительном финансировании программы по озеленению Сургута было принято в мае на заседании оперативного штаба по вопросам городского хозяйства. Оно проходило под председательством Главы Сургута Андрея Филатова. Ранее дополнительные средства тоже выделяли, но суммы не были такими значительными, как в этом году, – рассказала начальник отдела паркового хозяйства и озеленения МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко

Всего в этом году Сургут украшают больше 700 элементов вертикального озеленения: кашпо, вазоны, этажерки, цветочницы. Убирать их планируют к середине октября.