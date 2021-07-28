Число заболевших коронавирусом в Югре на 28 июля 2021 года увеличилось на 191 человека Фото: Татьяна Коркина

Пандемия коронавируса продолжается и за минувшие сутки в регионе выявлено ещё 191 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах. С марта прошлого года зарегистрировано и подтверждено 64 739 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 154 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 187 случаях, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 504 человека, сняты с наблюдения – 244 659 жителей региона за сутки на COVID-19 обследованы 3 038 человек, всего прошли обследование 1 942 208 югорчан.

За день случаи заражения коронавируса выявлены: в Сургуте – 65; Нижневартовске – 38; Ханты-Мансийске – 26; Мегионе – 9; Югорске – 8; Нягани – 7; Сургутском районе – 7; Лангепасе – 5; Радужном – 4; Нефтеюганске – 3; Пыть-Яхе – 3; Березовском районе – 3; Нефтеюганском районе – 3; Советском районе – 3; Когалыме – 2; Кондинском районе – 2; Нижневартовском районе – 2; Белоярский район – 1.

Состояние 142 пациентов остаётся тяжелым, 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 5 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 923 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 99 человек, за весь период пандемии вылечились 61 044 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 22 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 195 232 случая коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 5 547 529 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.