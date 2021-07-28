В Нефтеюганском районе от коронавируса привились 47,3 процента населения Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганском районе 47,3% населения сделали прививки от коронавируса. Такие данные на рабочем заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета.

Показатели заболеваемости в Югре по-прежнему высокие и из-за сложной эпидемиологической обстановкой медики возлагают большие надежды на прививочную кампанию. Всего по округу вакцинировались 61% населения, но и этого недостаточно, считают специалисты. По словам главного врача Нефтеюганской районной больницы Ольги Ноговициной, процент привитых необходимо довести до отметки в 95%.

- 60% сегодня не достаточно. Для того, чтобы создать коллективный иммунитет, нужен гораздо больший охват. Считаю, что жители нашего района не понимают до конца всю масштабность эпидемии и не считаются с проведенными исследованиями, – высказалась Ольга Ноговицина.

По её мнению, факты говорят сами за себя: люди, которые сделали укол, редко заболевают. Те, кто болеют, переносят инфекцию в более легкой форме. Для того, чтобы уберечь себя и своих близких, призываю всех руководителей предприятий просвещать своих сотрудников в пользу вакцинации.

Между тем, в Югру поступила первая партия четвертой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». А самой популярной вакциной на сегодня является «Гам-КОВИД-Вак». Очередной транш этого препарата поступил в Нефтеюганскую районную больницу в количестве 1 200 доз.