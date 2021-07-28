В Октябрьском районе возбудили два уголовных дела за незаконный вылов ценной рыбы Фото: Татьяна Коркина

Полицейские выявили случай незаконного вылова рыбы, который произошел на протоке Ендырская, там задержаны два 17-летних парня. Подозреваемые выловили рыбу породы «нельма», используя запрещенное орудие лова на самоходном плавающем транспорте.

Ещё одно похожее преступление выявлено в Октябрьском районе, на протоке Самаровка акватории реки Обь, задержали местного жителя, у которого оказались 26 особей «пеляди» и 1 особь «сиг-пыжьян». Рыба также выловлена с помощью запрещенного орудия лова.

Результат ихтиологической экспертизы показал, что пойманная рыба относится к водным биологическим ресурсам, охраняемым законом. Возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконный вылов биологических ресурсов».

Водным биологическим ресурсам Югры причинен ущерб на 25 тысяч рублей.

Злоумышленникам может грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или дохода осужденного за период от двух до трёх лет, либо обязательные работы на срок до четырёхсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.