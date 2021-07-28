В Советском районе водитель иномарки выехал на встречку и врезался в «УАЗ» Фото: ГИБДД России

На улице Железнодорожная в Советском районе 42-летний водитель автомобиля «КИА», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «УАЗ», за рулём которого находился 35-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «УАЗ» получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 4 - повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 20 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 18 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость движения, соблюдать необходимый интервал и дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, избегать резких ускорений и торможений.

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