Жительница Ханты-Мансийска заплатила за пиццу 81 тысячу рублей Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 11 случаев мошенничества, совершенных дистанционным способом. Злоумышленники опустошили кошельки жителей региона на 600 тысяч рублей. Самыми щедрыми оказались жители Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

Так, жительница окружной столицы решила полакомиться пиццей и оформила заказ на сайте. Она ввела данные банковской карты и у неё списались около 81 тысячи рублей. Ещё жители округа забывают о безопасности, совершая покупки через сайты бесплатных объявлений. Только за сутки мошенники по такой схеме обогатились больше чем на 98 тысяч рублей.

В Нефтеюганске 38-летняя женщина решила арендовать квартиру через «Авито», только когда внесла 15 тысяч рублей, поняла что стала жертвой мнимого арендодателя.

По наработанной схеме мошенники не перестают играть роль мнимых банкиров, которые готовы помочь в оформлении кредита, в перевыпуске банковских карт, или понизить процентную ставку по кредитному продукту, ну и конечно защитить сбережения югорчан. Так 19-летняя жительница Сургута поверила псевдо-банкиру, который якобы желал предотвратить списание денег с её карты. Но в итоге югорчанка потеряла 40 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.