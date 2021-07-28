В Ханты-Мансийске продолжают очищать берег Иртыша от мусора Фото: google.ru/maps

В эту пятницу, 30 июля, жители Ханты-Мансийска могут поучаствовать в очередном субботнике и очистить от мусора берег Иртыша. Мероприятие пройдет в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». А поучаствовать в уборке могут все неравнодушные жители города.

Заявку на участие нужно отправить в отдел экологии департамента городского хозяйства по телефону: 32-33-92. Сотрудники департамента определят для участника территорию, которую необходимо очистить от мусора. График гибкий - время для уборки каждый выбирает сам.

На сегодня площадь очищенных берегов и прилегающей акватории водных объектов в Ханты-Мансийске составляет более 8 километров, вывезено больше 100 кубических метров мусора.

Напомним, мы писали, что в Ханты-Мансийске берег Иртыша очистили от мусора, проведено уже 4 субботника с привлечением молодёжи города.