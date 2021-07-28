В Урае задержали мужчину, который пьяный уснул с сигаретой и поджог дом Фото: Татьяна Коркина

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 70 преступлений, по горячим следам раскрыто 4. Одно из них произошло в Нижневартовске подозреваемый с утерянной банковской карты похитил деньги, рассчитываясь краденой картой в различных магазинах города. Против него возбуждено уголовное дело и он находится под подпиской о невыезде.

В Нягани ГИБДД задержали мужчину, который угнал мопед со двора дома 6 микрорайона города. Мопед вернули хозяину, а против угонщика возбуждено уголовное дело. А в Ханты-Мансийске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. У него нашли свёрток с веществом светло-бежевого цвета массой 0,91 грамма.

Кроме того, в Югре раскрыто 7 ранее зарегистрированных преступлений. Оперативники Урая выяснили, что в январе 2021 года 47-летний мужчина, находясь у своего знакомого, после распития спиртных напитков заснул с сигаретой, из-за этого загорелся дом. Против мужчины возбуждено уголовное дело и он дожидается наказания под подпиской о невыезде.