В Когалыме, рядом с городским рынком, заработал мобильный пункт вакцинации от COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Мобильный пункт вакцинации в Когалымской городской больнице против новой коронавирусной инфекции рядом с городским рынком возобновил работу. В нём можно пройти первый этап прививки от COVID-19, а второй этап вакцинации можно пройти в поликлинике, в кабинете профилактических осмотров. По словам медиков, перевозка и хранение вакцины «Спутник V» в мобильных пунктах проводится в морозильных камерах в защищенном от света месте, при температуре не выше минус 18 °C. «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» не замораживается. Одна ампула рассчитана на двух человек, поэтому вскрывается, когда к вакцинации готовы оба пациента. Ампула достаётся из упаковки и размораживается, в это время врач заполняет документы и проводит осмотр. На каждую мобильную бригаду рассчитано на пару упаковок больше от запланированного потока. Так, в мобильном пункте рядом с городским рынком передаётся 5 упаковок, рассчитанных на 50 человек.