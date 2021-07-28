Житель Нижневартовска лишился своих денег, пытаясь заработать на бирже Фото: Татьяна Коркина

Желая заработать на бирже, 43-летний житель Нижневартовска оставил заявку на одном из каналов в «Телеграмм», указав при этом свои данные и номер телефона.

С ним связался представитель инвестплатформы и предложил инвестиционные услуги. Получив согласие югорчанина, он сообщил, что для того, чтобы начать торговлю необходимо внести залог и на первом этапе мужчина пополнил счёт на 9 тысяч рублей. Через некоторое время ему сообщили, что доход по инвестиции составил 115 тысяч 700 рублей и для перевода денег необходимо оплатить комиссию. Поверив, что схема работает, мужчина, не задумываясь, перевел больше 30 тысяч на указанный ему счёт.

Как только «начинающий трейдер» решил вывести полученную сумму, помощник стал препятствовать обналичиванию под разными предлогами. Тогда пострадавший понял, что попался на уловку афериста и обратился за помощью в полицию. Потерпевший рассказал, что много раз слышал, как под предлогом игр на биржах мошенники обманывают людей, но думал, что с ним такого не случится.