Коронавирус в Югре. Последние новости на 28 июля 2021 года: вылечились 111 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 28 июля 2021 года. Число заболевших коронавирусом в Югре за минувшие сутки увеличилось на 187 человек. На COVID-19 за день прошли обследования 1 898 человек. Больше всего заболевшие за сутки выявлено в Сургуте – 60 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

По-прежнему в тяжелом состоянии находятся 139 пациентов, 2 человека скончались от коронавируса и 111 жителей региона выписаны по выздоровлению.

За последние сутки в России выявлено 23 032 новых случая коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 20 116 жителей страны.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Нижневартовске крайне напряженная. Там зарегистрирован производственный очаг заболеваемости COVID-19, эпидемиологи устанавливают круг контактировавших с заболевшими.

В Югру поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Сейчас вакцина находится на складе, но очень скоро поступит в в медицинские организации Югры.

В Сургутской окружной клинической больнице добавили 800 коек для больных коронавирусом, для этого освободили места в отделении терапии.