Погода в Югре на 28 июля 2021 года: дождливо и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 28 июля 2021 года: температура воздуха днём +17, +22 °С, по северо-западу +11, +16 °С, ночью +7, +12 °С, по северо-западу +1, +6 °С. Переменная облачность. В большинстве районов дождь. Ветер западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +17, +19 °С, ночью +7, +9 °С. Переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днём без осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с.

Погода в Югре 28 июля 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Говорили, что в этот день солнце светит особенно ярко. Это, кстати, связывали со святым, которого поминали в этот день, - Владимиром, Крестителем Руси. В русских былинах этого киевского князя величают не иначе как Владимир Красное Солнышко, признавая его огромные заслуги в укреплении государственности и распространении православия на Руси.