В Сургуте за незаконную торговлю снесли 50 торговых павильонов Фото: Администрация Сургута

Администрация Сургута в этом году усилила работу по сносу незаконно установленных торговых павильонов. С начала года в городе демонтировали 50 таких объектов. Ещё 15 уберут в августе. Рейды по выявлению ларьков и киосков, собственники которых работают с нарушениями, проводятся в городе каждую неделю.

– Контроль за соблюдением правил благоустройства города является сегодня приоритетным направлением нашей деятельности. Его обозначил Глава Сургута Андрей Филатов. В этом году мы набрали высокие темпы работы. Особое внимание уделяем нестационарным торговым объектам, которые находятся на муниципальной земле, а также на частной или придомовой, – рассказал начальник отдела муниципального земельного контроля контрольного управления Администрации города Владимир Садыков.

Больше всего киосков снесли по улице Никольской, убрали ларьки на Мира, Лермонтова и Привокзальной. Власти расторгли 15 договоров с нарушителями. Основанием для этого являлись: незаконная продажа алкоголя, несоблюдение квадратуры занимаемого участка и самовольная установка павильона на муниципальной земле.

Перед сносом киоска владельца предупреждают специальным документом и в случае отсутствия ответа Администрация города обращается в суд, который принимает решение о демонтаже. Если собственник отказывается убирать киоск самостоятельно, этим вопросом занимается Администрация города, но при этом затраты взыскивают с предпринимателей в добровольном или судебном порядке.