В Нижневартовске зарегистрирован производственный очаг заболеваемости COVID-19 Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска

В Нижневартовске зарегистрирован производственный очаг заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил начальник ТО У Роспотребнадзор в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Азат Галиуллин.

- Очаг зарегистрирован в общежитии предприятия. Руководство предприятия разрабатывает сейчас план мероприятий. Из числа проживавших четыре человека были направлены в госпиталь, часть сотрудников переведена в обсерватор. Эпидемиологи сейчас устанавливают круг контактировавших с заболевшими, - отметил Азат Галиуллин.

На данный момент в обсерваторе находится 14 человек. Туда помещаются те, кто не имеет возможности самоизолироваться до получения отрицательного результата ПЦР-теста. По словам главного врача Нижневартовской окружной клиническая больницы Алексея Сатинова, ситуация с заболеваемостью в городе остаётся напряженной, занятость коек в специализированном госпитале составляет 80%. Среди пациентов есть дети и беременные женщины.

- За сутки всего к нам поступило 37 пациентов, среди них вартовчане, а также жители Радужного, Стрежевого и Излучинска. Выбыло – 29 человек. В реанимационном отделении находится 33 пациента, из них 29 человек подключены к ИВЛ. В целом, если оценивать ситуацию, то мы находимся на пиковых значениях, - сказал Алексей Сатинов. Жителям Нижневартовска напоминают о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах. А врачи говорят о появлении в городе новых штаммов коронавируса - британского и индийского. Это мутированные вирусы, и проявляют они себя по-разному. Заболевшие отмечают у себя резь в глазах, светобоязнь, тошноту, рвоту и диарею.