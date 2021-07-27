За прошедшую неделю в Мегионскую больницу обратились 6 человек с укусами клещей Фото: Администрация Мегиона

С начала весенне-летнего сезона в Мегионскую городскую больницу с укусами клещей обратились 86 человек, из них шестеро – на прошлой неделе.

- Клещи покусали их либо на дачных участках, расположенных по Нижневартовской и Лангепасской дорогах и в районе Высокого, либо в лесу, когда люди ходили по грибы-ягоды. В черте города подобных случаев не было, - рассказал врач-эпидемиолог Мегионской городской больницы Азам Кушалиев.

Заболевших людей среди укушенных нет, но важно соблюдать правила безопасности. Клещи обитают в траве или кустах и именно с растительности попадают на человека, поэтому необходимо позаботиться о соответствующей одежде, чтобы прикрыть наиболее уязвимые места. Чаще всего они кусают запястья, шею, голову и область паха.

Клещи бывают и в городе, там, где есть растительность. Поэтому в Мегионе ежегодно проводится обработка территорий, которая проходит в три этапа. Первый из них начинается ещё в конце апреля, второй проходит в июне-июле, а третий этап обработки в этом году будет проходить с 9 по 29 августа.

- Берега Меги, Согры и Саймы подвергаются обработке ларвицидами, которые являются универсальным средством против личинок комаров и клещей, - пояснила главный специалист производственного отдела МКУ «Управление капитального строительства и ЖКК» Юлия Човпинь.

Территории обрабатывают особыми средствами, чтобы сократить популяцию паразита, но нельзя быть уверенными, что на берегах Саймы, покрытых густой растительностью, совсем нет клещей. А значит, прогулки в этих местах небезопасны, и лишний раз лучше там не ходить, чтобы не стать добычей кровососов.