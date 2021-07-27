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Происшествия27 июля 2021 16:10

Югорчанин пытался проголосовать за красотку, но девушка оказалась аферисткой

Его голос обошелся дороже, чем он планировал заплатить
Виктория Терина
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Югорчанин пытался проголосовать за красотку, но девушка оказалась аферисткой

Югорчанин пытался проголосовать за красотку, но девушка оказалась аферисткой

Фото: Татьяна Коркина

Телефонные мошенники по-прежнему убеждают югорчан переводить свои накопления на счета псевдо-банкиров. Придумывают новые схемы и настойчиво обрабатывают своих жертв, добиваясь колоссальных успехов в отмывании накоплений у жителей региона.

Так, житель Сургута связался с якобы продавцом интернет-магазина и сделал заказ рейсмусового станка марки «JET JWP-12» стоимостью 19 тысяч рублей, оплату югорчанин выполнил по счёту, который ему отправил «продавец». Но в итоге товар не доставлен, а лже - продавец перестал отвечать.

Жителю Ханты-Мансийска тоже не повезло, ему позвонила некая «Диана» и попросила поддержать её в конкурсе красоты, в котором якобы она участвует. Наивный югорчанин прошёл по ссылке, где отображалась информация о девушке и название конкурса, ввёл реквизиты карты, чтобы оплатить свой голос стоимостью в 50 рублей, после чего с его карты списалось 21 тысяча рублей.

А в Нижневартовске 55-летний мужчина подарил злоумышленникам 74 тысячи рублей под предлогом доставки и перепродажи Японских автомобилей по выгодным ценам.

Жители округа пытаются заработать и на инвестициях, за сутки ущерб по такой схеме составил 110 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.