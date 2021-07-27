В Югру поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» Фото: Городской информационный центр

В Югру поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» от коронавирусной инфекции в количестве 5 128 доз. О регистрации четвертой российской вакцины «Спутник Лайт» стало известно в начале мая, она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Сейчас вакцина находится на аптечных складах одного из городов Югры и уже скоро поступит в медицинские организации региона.

По словам директора Департамента здравоохранения региона Алексей Добровольского, показанием для использования «Спутник Лайта» является вакцинация переболевших ковидом более 6 месяцев назад и повторная вакцинация тех, у кого после прививки прошло 6 и более месяцев. Как говорят разработчики препарата, «Спутник Лайт» - это облегчённый вариант российской вакцины «Спутник V», которая не требует введения второй дозы.

Напомним, ранее мы писали, что в Ханты-Мансийске запустили акцию «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19».