Двое пьяных парней из Нягани за одну ночь угнали два автомобиля Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ГИБДД Нягани, в ночное время, заметили автомобиль с разбитым окном со стороны пассажирского сидения. Транспорт остановили и после разговора с водителем стало ясно, что документы на авто у него отсутствуют.

Полицейские задержали двоих 19-летних жителей города, которые сидели в автомобиле и доставили их в отдел полиции. Во время проверки выяснилось, что молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили угнать припаркованный во дворе дома автомобиль. Они разбили стекло небольшим куском пеноблока, один из парней залез в салон, но из-за отсутствия ключа запустить двигатель не удалось. Тогда, злоумышленники, решили толкать автомобиль. Но, спустя 30 метров передумали и бросили его.

Но на этом молодые люди не остановилась и решили ещё раз испытать удачу и угнать автомобиль из двора другого дома в том же микрорайоне. В автомобиль они попали когда разбили заднее пассажирское стекло топором, который был у них с собой. На этот раз злоумышленникам повезло больше – в замке зажигания торчал ключ. На угнанном авто они поехали кататься по городу, но спустя время попались сотрудниками ГИБДД.

Через несколько часов после задержания злоумышленников, в дежурную часть поступили заявления от двух жителей города о том, что у них угнаны автомобили. Против парней возбуждено два уголовных дела им грозит наказание в виде семи лет лишения свободы. А ещё водителя накажут за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.