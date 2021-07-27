Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 июля 2021 года увеличилось на 187 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 187 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 64 548 случаев заболевания. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 9 случаев, 18-29 лет – 25 случаев, 30-49 лет – 92 случая, 50-64 лет – 33, старше 65 лет – 28. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 167 случаев, источник инфекции устанавливается в 6 случаях, 14 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 181 случае, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 13 673 человека, сняты с наблюдения – 243 897 жителей округа. За сутки на COVID-19 обследованы 1 898 человек, всего прошли обследование 1 937 189 жителей Югры.

За день случаи заражения коронавируса выявлены: в Сургуте – 60; Нижневартовске – 38; Урае – 18; Нефтеюганске – 13; Ханты-Мансийске – 12; Нефтеюганском районе – 10; Нягани – 8; Югорске – 6; Кондинском районе – 5; Советском районе – 4; Сургутском районе – 4; Радужном – 3; Мегионе – 2; Когалыме – 1; Нижневартовском районе – 1; Октябрьском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 139 пациентов тяжелое, 106 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки от ковида скончались 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 918 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 111 человек, за весь период пандемии вылечились 60 945 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 23 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 172 812 случаев коронавируса. За весь период выписано по выздоровлению 5 526 950 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.