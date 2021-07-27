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Происшествия27 июля 2021 13:58

Югорская прокуратура через суд добилась обеспечения лекарствами ребенка-инвалида

Препарат не зарегистрирован на территории России и не имеет соответствующего аналога
Виктория Терина
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Югорская прокуратура через суд добилась обеспечения лекарствами ребенка-инвалида

Югорская прокуратура через суд добилась обеспечения лекарствами ребенка-инвалида

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура округа проверила информацию, поступившую от жительницы Сургута о том, что её ребёнок нуждается в необходимых лекарственных препаратах. Шестилетняя девочка является инвалидом детства и согласно решения консилиума врачей ей необходима непрерывная пожизненная терапия специальным лекарственным препаратом, который не зарегистрирован на территории России и не имеет соответствующего аналога.

Как оказалось, Департамент здравоохранения ХМАО-Югры не принял необходимые меры, чтобы обеспечить ребёнка необходимым лекарством и отказал югорчанке в его предоставлении на бесплатной основе. Так как отказ в предоставлении жизненно-необходимого лекарства мог повлечь ухудшение состояния здоровья ребёнка, прокуратура направила в суд иск и потребовала обязать Департамент здравоохранения округа обеспечить ребёнка-инвалида бесплатно за счёт средств бюджета округа необходимым лекарством в соответствии с медицинскими показаниями.

Суд полностью удовлетворил иск, а прокуратура, в свою очередь, проконтролирует обеспечение ребёнка препаратом.