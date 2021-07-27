Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев покинул пост Фото: паблик "ЧП [В] Нижневартовске"

Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев с сегодняшнего дня покидает пост по собственному желанию. Глава региона Наталья Комарова уже подписала распоряжение, сообщают в Департаменте общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

Андрей Николаевич Зобницев на протяжении десяти лет работал на разных должностях в региональных органах власти. Успел возглавить окружное Управление капитального строительства, департамент строительства округа. И на протяжении 5 лет являлся первым заместителем директора департамента по управлению государственным имуществом. А в 2018 году он вошел в состав регионального правительства в должности заместителя губернатора.

- Благодарю своих коллег, с которыми мне удалось поработать на протяжении этих десяти лет, Наталью Владимировну Комарову, всю команду Югры. Работа в Правительстве региона стала важной вехой в моей биографии, рад, что стал участником больших проектов - по развитию транспортной доступности региона, крупных строительных и инфраструктурных проектов, - прокомментировал Андрей Зобницев.

За период его работы в регионе достигнуты цели, способствующие развитию жилищно-коммунальной, транспортной и строительной сфер округа.